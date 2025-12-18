Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251218 - 1309 Frankfurt - Sachsenhausen: Gescheiterter Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Vier bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. auf 18. Dezember 2025) gewaltsam in eine Tankstelle ein und versuchten, letztendlich erfolglos, den dortigen Tresor zu stehlen.

Die vier vollständig vermummten Personen fuhren nach aktuellen Erkenntnissen gegen 00:20 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle auf der Mörfelder Landstraße. Sie beschädigten die Eingangstür mit ihrem mitgeführten Werkzeug und drangen so in die Tankstelle ein. Dann lösten sie den dort am Boden befindlichen Tresor und versuchten ihn zu verladen. Dies misslang jedoch und die Einbrecher flohen ohne Beute in ihrem PKW der Marke Audi.

Die Polizei fahndet jetzt nach den vier Tatverdächtigen, von denen einer auffällig groß und einer von adipöser Statur ist. Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

