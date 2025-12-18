Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251218 - 1312 Frankfurt - Heddernheim: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 82-jährigen Dame

Frankfurt (ots)

(ha) Eine bislang unbekannte Trickdiebin erbeutete am gestrigen Mittwochmittag (17. Dezember 2025) eine Ledergeldbörse samt Bargeld aus der Wohnung einer älteren Dame.

Die Tatverdächtige gab sich als Mitarbeiterin einer Telekommunikationsfirma aus und klingelte nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:15 Uhr an der Wohnungstür der 82-Jährigen in der Straße "Alt-Heddernheim". Die Täterin betrat nun die Wohnung, um angeblich das Telefon zu überprüfen. Im Zuge dieser "Überprüfung" entwendete sie vermutlich Bargeld aus der Geldbörse der Wohnungsinhaberin.

Im Anschluss flüchtete sie in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

