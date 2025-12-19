Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251219 - 1314 Frankfurt - Sossenheim: Graffiti an Kirchturm

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte schmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. auf 17. Dezember 2025) ein ca. 3 m x 1,5 m großes Graffiti mit politischem Inhalt auf einen Kirchturm im Sossenheimer Kirchberg.

Die Ermittlungen bezüglich der Verursacher wurden aufgenommen.

