Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251219 - 1314 Frankfurt - Sossenheim: Graffiti an Kirchturm

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte schmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. auf 17. Dezember 2025) ein ca. 3 m x 1,5 m großes Graffiti mit politischem Inhalt auf einen Kirchturm im Sossenheimer Kirchberg.

Die Ermittlungen bezüglich der Verursacher wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



