Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251220 - 1316 Frankfurt-Gallus: Festnahme von zwei Wohnungseinbrechern

Frankfurt (ots)

(bo) Polizeibeamte nahmen gestern zwei überregional tätige Einbrecher fest.

Gestern Abend (19. Dezember 2025) gegen 18:20 Uhr fiel einer Streife ein schwarzer Alfa Romeo mit niederländischem Kennzeichen auf. Dieses Fahrzeug war besetzt mit zwei Männern und fuhr in Richtung Gallus, wo es in der Mainzer Landstraße abgeparkt wurde.

Dort verließen die beiden Männer das Fahrzeug und begaben sich fußläufig in Richtung Frankenallee. In der Frankenallee trennten sich die Personen und verhielten sich äußerst konspirativ. Später beobachtete die Streife, wie einer der beiden Männer aus dem rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Frankenallee hervortrat und weglief. Die zweite Person wartete, sodass sie gemeinsam zurück zu ihrem Auto liefen.

An dem Fahrzeug verstauten sie Gegenstände im Kofferraum und setzten ihre Fahrt über die Autobahn 5 in Richtung Süden fort. Dort wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Bei beiden Tatverdächtigen wurde Bargeld im unteren viertstelligen Bereich aufgefunden.

Bei dem 44-jährigen Fahrer konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem 26-jährigen Beifahrer konnte ermittelt werden, dass dieser sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Beide Tatverdächtige wurden daraufhin zunächst zur Polizeiautobahnstation Südhessen sistiert.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Geschädigte und gab an, dass in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenallee eingebrochen wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die beiden Festgenommenen für den Einbruch verantwortlich sind. Beiden Tatverdächtigen wurde der Tatvorwurf eröffnet und sie wurden anschließend zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell