POL-F: 251221 - 1317 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (20. Dezember 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines Quads und einem Fahrradfahrer auf der Borsigallee.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Quadfahrer gegen 14:30 Uhr die Borsigallee aus Fahrtrichtung Vilbeler Straße in Fahrtrichtung Riederwald. Der 65-jährige Fahrradfahrer befuhr zur gleichen Zeit die Borsigallee in entgegengesetzte Richtung. An der Kreuzung Borsigallee / Auffahrt zur BAB 661 / Edisonstraße wendete der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug, um wieder in Richtung Vilbeler Landstraße zu fahren. Dabei kam das Quad aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Fahrradstreifen und kollidierte dort mit dem Fahrradfahrer. Durch die Kollision erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

