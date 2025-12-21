PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251221 - 1317 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (20. Dezember 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines Quads und einem Fahrradfahrer auf der Borsigallee.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Quadfahrer gegen 14:30 Uhr die Borsigallee aus Fahrtrichtung Vilbeler Straße in Fahrtrichtung Riederwald. Der 65-jährige Fahrradfahrer befuhr zur gleichen Zeit die Borsigallee in entgegengesetzte Richtung. An der Kreuzung Borsigallee / Auffahrt zur BAB 661 / Edisonstraße wendete der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug, um wieder in Richtung Vilbeler Landstraße zu fahren. Dabei kam das Quad aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Fahrradstreifen und kollidierte dort mit dem Fahrradfahrer. Durch die Kollision erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 13:19

    POL-F: 251220 - 1316 Frankfurt-Gallus: Festnahme von zwei Wohnungseinbrechern

    Frankfurt (ots) - (bo) Polizeibeamte nahmen gestern zwei überregional tätige Einbrecher fest. Gestern Abend (19. Dezember 2025) gegen 18:20 Uhr fiel einer Streife ein schwarzer Alfa Romeo mit niederländischem Kennzeichen auf. Dieses Fahrzeug war besetzt mit zwei Männern und fuhr in Richtung Gallus, wo es in der Mainzer Landstraße abgeparkt wurde. Dort verließen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:47

    POL-F: 251219 - 1315 Frankfurt - Nied / Griesheim: Polizei stoppt flüchtenden Raser

    Frankfurt (ots) - (ha) Ein bislang unbekannter Mann und sein Beifahrer flüchteten am gestrigen Donnerstagnachmittag (18. Dezember 2025) in einem Mietwagen, welchen er mutmaßlich unterschlagen hatte, vor der Polizei. Dabei gefährdete er diverse Unbeteiligte und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Gegen 15:45 Uhr wollten Polizeibeamte im Bereich "Am Römerhof" den Fahrer ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:46

    POL-F: 251219 - 1314 Frankfurt - Sossenheim: Graffiti an Kirchturm

    Frankfurt (ots) - (ha) Unbekannte schmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. auf 17. Dezember 2025) ein ca. 3 m x 1,5 m großes Graffiti mit politischem Inhalt auf einen Kirchturm im Sossenheimer Kirchberg. Die Ermittlungen bezüglich der Verursacher wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren