POL-F: 251222 - 1320 Frankfurt - Bornheim: Lauter Knall schreckt Anwohner auf

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Sonntag (21. Dezember 2025) auf Montag (22. Dezember 2025) wurde in der Saalburgallee ein lauter Knall gemeldet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Gegen 03:00 Uhr teilten Zeugen über Notruf bei Polizei und Feuerwehr mit, dass es im besagten Bereich soeben einen lauten Knall gegeben habe. Die sofort entsandten Einsatzkräfte konnten die betreffende Örtlichkeit in der Saalburgallee lokalisieren.

Demnach wurde im Eingangsbereich eines dortigen Mehrfamilienhauses eine Explosion herbeigeführt, welche einen Gebäudeschaden verursachte. Personen wurden dabei nicht verletzt. Ob diese Explosion mit anderen ähnlichen Taten der jüngsten Vergangenheit in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

