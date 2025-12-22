Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251222- 1321 Frankfurt- Eschersheim: Auseinandersetzung an Trinkhalle- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (21. Dezember 2025) kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach aktuellem Kenntnisstand habe ein 29- jähriger Mann eine Trinkhalle im Bereich Am Lindenbaum verlassen und sei von dem späteren Täter angesprochen worden. Hierbei kam es zum Streit zwischen den beiden. Im weiteren Verlauf trug der 29- Jährige eine Schnittverletzung an der Hand davon. Diese musste in einem umliegenden Krankenhaus versorgt werden.

Der Täter flüchtete in Richtung Eschersheimer Landstraße. Er kann beschrieben werden, wie folgt: Männlich, ca. 175- 180 cm groß, schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Jacke und grauer Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt oder den Täter beobachtet haben, sich beim 12. Polizeirevier unter Tel.: 069/ 755 11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell