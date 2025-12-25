Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251225 - 1325 Frankfurt - Innenstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Vormittag (24. Dezember 2025) leistete ein 16-Jähriger bei einer Personenkontrolle Widerstand. Zudem schlug er einen Beamten mehrfach.

Im Rahmen von Präsenzmaßnahmen führte die Polizei gegen 10:25 Uhr eine Personenkontrolle an der Konstablerwache durch. Im Rahmen dessen befanden sich fünf Personen in der Kontrolle. Während sich vier der fünf Personen ruhig und kooperativ verhielten, machte der Fünfte mit Geschrei und aggressivem Verhalten auf sich aufmerksam und ging mehrfach, trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, in Richtung der Beamten. Auf die Androhung, gefesselt zu werden, reagierte der Jugendliche mit dem Ballen der Fäuste und schlug einem der Beamten, welcher die Fesseln anzubringen versuchte, mehrfach in den Bauch. Die Polizisten brachten den 16-Jährigen, welcher noch immer versuchte, nach den Beamten zu schlagen, zu Boden und legten die Handfesseln an.

Schlussendlich nahmen die Polizeikräfte den Aggressor auf das Polizeirevier mit und entließen diesen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

