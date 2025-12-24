Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251224 - 1324 Frankfurt - Bornheim: Betrunkener Mann greift Rettungsdienst an - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagmittag (23. Dezember 2025) griff ein 49-Jähriger eine Mitarbeiterin eines Rettungsdienstes an und beleidigte eine Kirchenangestellte. Die Polizei nahm den Randalierer anschließend fest.

Gegen 13:40 Uhr trafen Mitarbeiter eines Rettungsdienstes den nicht ansprechbaren, alkoholisierten, unter einem Weihnachtsbaum liegenden Mann, in einer auf der Eichwaldstraße befindlichen Kirche an und versuchten, diesem Hilfe zukommen zu lassen. Der 49-Jährige lehnte die Hilfe in Form von drei Tritten gegen die Hüfte bzw. den Unterarm der 21-jährigen Helferin ab. Weiter versuchte der Aggressor nach einem weiteren Rettungsdienstmitarbeiter zu treten und drohte diesem Schläge an. Fortlaufend beleidigte er die insgesamt drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Auch vor einer Kirchenangestellten machte der 49-Jährige keinen Halt, indem er sowohl versuchte, sie zu bespucken, als auch weitere Beleidigungen an sie adressierte. Polizeibeamte suchten die Örtlichkeit auf und nahmen den Mann fest, welcher einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille aufwies. Die 21-Jährige konnte ihren Dienst aufgrund der Prellungen nicht fortsetzen und wurde in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch untersucht.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

