Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251225 - 1327 Frankfurt - Sachsenhausen: Einbrecher schlagen zu - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Bei einem Wohnungseinbruch in der Nacht von gestern (24. Dezember 2025) auf heute (25. Dezember 2025) erbeuteten Einbrecher diversen Schmuck und eine Uhr. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 01:00 Uhr über die Garage in das auf dem Mittlerer Schafhofweg befindliche Mehrfamilienhaus und hebelten ein dortiges Fenster auf. Hiernach durchsuchten sie mehrere Zimmer und erbeuteten unter anderem Goldringe, diverse Perlenketten und eine Uhr. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell