LPI-J: E-Roller ohne Pflichtversicherung
Apolda (ots)
Eine 13-Jährige auf einem E-Roller stoppte gestern Nacht die Apoldaer Polizei. Grund hierfür war der fehlende Pflichtversicherungsschutz des Fahrzeuges. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine entsprechende Anzeige erstattet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell