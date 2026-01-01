Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0851--Silvester in der Hansestadt - Polizei Bremen zieht vorläufige Bilanz--

Bremen

-

Ort: Bremen Zeit: 31.12.25 bis 1.1.26

Hinter der Polizei Bremen liegt eine arbeitsreiche Nacht. In der Silvesternacht sorgten viele typische Delikte wie Körperverletzungen, unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz für Arbeit bei den Einsatzkräften. Zudem kam es wieder vereinzelt zu Angriffen auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, auch mit Pyrotechnik. Dabei zogen sich fünf Polizisten ein Knalltrauma zu, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Die Feuerwehr musste bei Einsätzen unterstützt werden, nachdem es zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen war. Einsatzmittel kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden.

Auch in diesem Jahr war die Polizei mit verstärkten Kräften in der Stadt im Einsatz. Die Polizistinnen und Polizisten rückten im Zeitraum von 18 Uhr bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen zu 300 Einsätzen aus.

Zahlreiche Menschen feierten den Jahreswechsel auf den Straßen Bremens, vor allem rund um den Bahnhofsvorplatz, die Schlachte, die Weserbrücken und die Sielwallkreuzung. Überall wurde kräftig Silvesterfeuerwerk gezündet. Die Polizei war an den Hotspots mit erhöhter Präsenz vor Ort und ahndete vor allem Verstöße gegen das Böllerverbot. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr kam es dazu zu mehreren Bränden im Stadtgebiet, darunter diverse Wohnungs- und Mülltonnenbrände sowie zwei Fahrzeugbrände.

An der Sielwallkreuzung wurden mehrfach Altpapier, Unrat sowie ein E-Scooter abgebrannt. Tatverdächtige konnten durch die Polizei gestellt werden. Während der Festnahme kam es zu Solidarisierungsaktionen und die Einsatzkräfte wurden angegriffen. Sie mussten Reizgas einsetzen, um die Lage zu beruhigen. Aufgrund von Bewurf und Beschuss durch Böller konnte die Feuerwehr den Bereich nicht befahren. Der Kleinbrand wurde daher durch den Wasserwerfer der Polizei gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

In Tenever wurde ein Brand auf dem Dach einer Kita gemeldet. Die Feuerwehr konnte zunächst vor Ort nicht arbeiten, da etwa 20 Personen die Einsatzkräfte mit Böllern und Raketen beschossen. Alarmierte Polizeikräfte sicherten die Lage, wodurch der Brand schließlich gelöscht werden konnte. Durch eine eingeschlagene Scheibe wurden jedoch immer wieder Feuerwerkskörper in die Räume geworfen. Die Polizei schritt ein, wurde währenddessen durch die auf 50 Personen angewachsene Menschenmenge durchgehend beleidigt und mit Böllern beworfen, die direkt vor ihnen explodierten. Verletzt wurde niemand. Etwas später verlagerte sich die Situation auf ein Parkdeck in der Nähe. Mit Unterstützungskräften konnte die Lage schlussendlich beruhigt werden. Es wurden Personen kontrolliert und dabei Schreckschusswaffen, Messer und Reizgas sichergestellt. Gegen die Tatverdächtigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Zeugenhinweise in allen Fällen gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Darüber hinaus kam es zu mehreren Einsatzanlässen aufgrund leichter Verletzungen, die durch den missbräuchlichen oder unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik verursacht wurden. In einem Fall erlitt eine Person jedoch eine so schwere Handverletzung, dass die zuerst eintreffenden Polizeikräfte zur Erstversorgung ein Tourniquet anlegen mussten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell