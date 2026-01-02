PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0006--Wieder Raubtaten in Oslebshausen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Nonnenberg
Zeit: 	30.12.25 und 2.1.26

In dieser Woche kam es in Oslebshausen zu zwei weiteren Raubtaten zum Nachteil von Taxifahrern. Im Dezember war es bereits zu ähnlich gelagerten Fällen gekommen, siehe unsere Pressemitteilungen 0841, 0846. Die Polizei intensiviert ihre Maßnahmen und sucht weitere Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter stieg letzte Woche in Oslebshausen in Taxis, bedrohte die Fahrer und erbeutete Bargeld, wir berichteten. Nun kam es am späten Dienstagabend und heutigen Freitagmorgen im Bereich der Straße Am Nonnenberg zu zwei weiteren Überfällen dieser Art. Nachdem der Räuber Bargeld erbeutete, flüchtete er unerkannt.

Der Täter soll zwischen 25 und 40 Jahre alt sein. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug Jeans. Zuletzt trug er einen Verband an der rechten Hand.

Die Polizei intensiviert ihre Fahndungs- und Aufklärungsmaßnahmen. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu den zurückliegenden Taten. Es wurden erste Zeugen befragt sowie Spuren und Beweismittel gesichert. Weitere Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

