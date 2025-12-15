PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Telefonbetrüger scheitern

Kreis Paderborn (ots)

(md) Bereits am Dienstag, 09. Dezember erhielt eine 84 Jahre alte Frau aus dem Kreis Paderborn gegen 12.30 Uhr einen Anruf, angeblich von der Bürener Polizei, die behauptete, die Enkelin der Frau habe einen Unfall verursacht und käme nur gegen Kaution frei. Die Angerufene machte alles richtig, legte auf und alarmierte die "richtige" Polizei.

Die angebliche Polizei aus Büren rief die Frau an und teilte mit, dass ihre Enkeltochter einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte. Hierbei sei eine Mutter verstorben, die nun drei kleine Kinder hinterlässt. Daher müsse sie für ihre Enkeltochter 50.000 Euro bezahlen, damit ihre Enkelin nicht in das Gefängnis müsse. Die Seniorin legte auf und wurde darauf erneut von einem angeblichen Beamten angerufen. Nachdem die Angerufene dann mit ihrer angeblichen Enkelin gesprochen hatte, war sie überzeugt, dass es sich um Betrug handelte. Die angebliche Polizei fragte weiterhin nach Wertgegenständen, und die alte Dame legte erneut auf. Bei einem dritten Anruf behauptete die angebliche Polizei dann, die vorherigen Telefonate mitgeschnitten zu haben, bei denen es sich um Betrug gehandelt habe.

Die "richtige" Enkelin der Seniorin kümmerte sich anschließend mit ihrer Großmutter um die Anzeigenerstattung. Die Polizei hat Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten auf der Homepage der Polizei Paderborn bereitgestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

