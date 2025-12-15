Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 14. Dezember kam es um 03.15 Uhr an der Kreuzung Gisela- und Pankratiusstraße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei der ein junger Mann tödlich verletzt wurde. Der Mitfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Gegen 03.12 Uhr war ein 26 Jahre alter Mann mit einem Kia Picanto vom Südring kommend in Richtung Borchener Straße unterwegs. In Höhe der Pankratiusstraße kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Vier Zeugen, die in ihrem Pkw aus dem Kreis Herford an der Ampel der Kreuzung standen, berichteten, dass der Wagen deutlich zu schnell an ihnen vorbei gefahren sei. Sie und drei weitere Ersthelfer im Alter zwischen 16 und 53 Jahren alarmierten vor Ort den Rettungsdienst.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer des Wagens und den 25 Jahre alten Mitfahrer aus dem hinteren Bereich des Autos. Die beiden jungen Männer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Paderborner Krankenhaus. Der Fahrer des Kia, ein aus der Türkei stammender junger Mann, verstarb dort an seinen Verletzungen. Der Beifahrer, der einen deutsch-polnischen Pass bei sich trug, ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Polizei stellte das Handy und den Führerschein des Fahrers sicher, nach ersten Erstkenntnissen ergab sich kein Verdacht aus Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld im Einsatz. Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell