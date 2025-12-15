PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 14. Dezember kam es um 03.15 Uhr an der Kreuzung Gisela- und Pankratiusstraße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei der ein junger Mann tödlich verletzt wurde. Der Mitfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Gegen 03.12 Uhr war ein 26 Jahre alter Mann mit einem Kia Picanto vom Südring kommend in Richtung Borchener Straße unterwegs. In Höhe der Pankratiusstraße kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Vier Zeugen, die in ihrem Pkw aus dem Kreis Herford an der Ampel der Kreuzung standen, berichteten, dass der Wagen deutlich zu schnell an ihnen vorbei gefahren sei. Sie und drei weitere Ersthelfer im Alter zwischen 16 und 53 Jahren alarmierten vor Ort den Rettungsdienst.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer des Wagens und den 25 Jahre alten Mitfahrer aus dem hinteren Bereich des Autos. Die beiden jungen Männer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Paderborner Krankenhaus. Der Fahrer des Kia, ein aus der Türkei stammender junger Mann, verstarb dort an seinen Verletzungen. Der Beifahrer, der einen deutsch-polnischen Pass bei sich trug, ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Polizei stellte das Handy und den Führerschein des Fahrers sicher, nach ersten Erstkenntnissen ergab sich kein Verdacht aus Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld im Einsatz. Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:54

    POL-PB: Unfall mit zwei Leichtverletzten im Kreuzungsbereich

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Riemekestraße in Paderborn haben sich am Sonntagabend, 14. Dezember, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 27-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt bog gegen 18.30 Uhr von der Riemekestraße aus nach links auf den Heinz-Nixdorf-Ring ab. Dabei kollidiert er mit ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:52

    POL-PB: Einbruch in eine Scheune - Die Polizei sucht Zeugen

    Lichtenau-Atteln (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 12. Dezember, 17.00 Uhr, und Samstag, 13. Dezember, 11.00 Uhr, in eine Scheune am Dalheimer Weg in Lichtenau-Atteln eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter beschädigte eine Tür, um in die Scheune zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:50

    POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhaus und in Kellerräume - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 11. Dezember, 16.10 Uhr, und Samstag, 13. Dezember, 09.30 Uhr, in mehrere Kellerräume und in ein Einfamilienhaus in Paderborn eingebrochen. Betroffen waren Häuser an der Straße An der Schönen Aussicht und an der Rosenstraße sowie am Enzianweg. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren