Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit zwei Leichtverletzten im Kreuzungsbereich

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Riemekestraße in Paderborn haben sich am Sonntagabend, 14. Dezember, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 27-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt bog gegen 18.30 Uhr von der Riemekestraße aus nach links auf den Heinz-Nixdorf-Ring ab. Dabei kollidiert er mit einem Audi Q3, mit dem eine 26-Jährige auf der Riemekestraße stadteinwärts über die Kreuzung fuhr. Ein Rettungswagen brachte den Mitsubishi-Fahrer in ein Paderborner Krankenhaus. Auch eine 62-jährige Beifahrerin im Audi kam in ein Krankenhaus nach Paderborn. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 32.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

