Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B 260

Lahnstein (ots)

Nach der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn ist die B 260 seit 11:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Stand, befuhr der Unfallverursacher die B 260 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. Zwischen dem Parkplatz Ruppertsklamm und der Abfahrt nach Friedrichsegen, kam er aus bislang ungeklärten Gründen von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem PKW im Gegenverkehr. Beide Fahrzeugführer wurden in ihren PKW eingeklemmt und mussten befreit werden. Sie wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei in Lahnstein bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

