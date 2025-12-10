PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B 260

Lahnstein (ots)

Nach der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn ist die B 260 seit 11:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Stand, befuhr der Unfallverursacher die B 260 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Bad Ems. Zwischen dem Parkplatz Ruppertsklamm und der Abfahrt nach Friedrichsegen, kam er aus bislang ungeklärten Gründen von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem PKW im Gegenverkehr. Beide Fahrzeugführer wurden in ihren PKW eingeklemmt und mussten befreit werden. Sie wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei in Lahnstein bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
  • 10.12.2025 – 10:40

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 260- derzeit Vollsperrung

    Lahnstein (ots) - Gegen 10:00 Uhr kam es auf der B 260 zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße ist die B 260 derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: ...

  • 09.12.2025 – 02:28

    POL-PDKO: Abschlussmeldung zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Andernach

    Andernach (ots) - Im Bezug auf die Pressemeldung vom 08.12.2025 um 22:34 Uhr wird folgendes ergänzt. Am Abend des 08.12.2025 kam es zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Andernach. Hierbei brannte eine Wohnung komplett aus. Durch die unmittelbar durchgeführte Brandbekämpfung seitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. ...

  • 08.12.2025 – 22:34

    POL-PDKO: Presseerstmeldung zu dem Brand eines Mehrfamilienhaus in Andernach

    Andernach (ots) - Aktuell befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Breite Str. in Andernach. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Anwohner werden gebeten die Fenster geschlossen zu halten. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: PI Andernach Am Stadtgrabgen 19 ...

