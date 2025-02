POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf der B212, 26954 Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - In der Nacht vom 06.02.2025 (Donnerstag) auf den 07.02.2025 (Freitag) kam es in Ganderkesee, in der Straße Holtstreek, zu einem Diebstahl eines Geländewagens. Unbekannte Täter entwendeten hier einen verschlossenen Toyota Land Cruiser in der Farbe schwarz von einem Grundstück. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

mehr