POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 260- derzeit Vollsperrung
Lahnstein (ots)
Gegen 10:00 Uhr kam es auf der B 260 zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße ist die B 260 derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Es wird nachberichtet.
