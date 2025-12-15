PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 11. Dezember, 11.50 Uhr, und Freitag, 12. Dezember, 13.40 Uhr, in eine Kleingartenanlage an der Haustenbecker Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten die Zugänge zu einem Container und einer Gartenlaube. Sie durchwühlten die Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:42

    POL-PB: Alleinunfall mit einer leichtverletzten Person

    Bad Lippspringe (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall im Ausfahrtsbereich der B1 in Richtung Bad Lippspringe hat sich am frühen Donnerstagnachmittag, 11. Dezember, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 30-Jährige war gegen 13.00 Uhr mit einem VW Bora von Schlangen aus in Richtung Paderborn unterwegs. In der Ausfahrt nach Bad Lippspringe kam sie nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte durch einen Graben ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:40

    POL-PB: Auffahrunfall durch Wildwechsel

    Lichtenau (ots) - (md) Auf der B68 bei Lichtenau kam es um 20.45 Uhr am Donnerstag, 11. Dezember, zu einem Auffahrunfall, verursacht durch Wildschweine, die die Fahrbahn kreuzten. Eine Autofahrerin verletzte sich dabei leicht. Eine 49-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 22 Jahre alte Audi-Fahrerin waren abends hintereinander auf der B68 in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs, als von rechts mehrere Wildschweine auf die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:39

    POL-PB: Telefonbetrügern scheitern mit "Schockanruf"

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Im Kreis Paderborn versuchten Unbekannte gestern, 11. Dezember, mit einem so genannten "Schockanruf" Geld bei einer 77 Jahre alten Seniorin im Kreis Paderborn zu erbeuten. Die Frau fiel nicht auf die Masche herein, machte alles richtig und alarmierte die Polizei. Um 19.45 Uhr riefen der oder die Täter mit unbekannter Nummer bei der Frau an und behaupteten, dass ihre Tochter einen Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren