Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 11. Dezember, 11.50 Uhr, und Freitag, 12. Dezember, 13.40 Uhr, in eine Kleingartenanlage an der Haustenbecker Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten die Zugänge zu einem Container und einer Gartenlaube. Sie durchwühlten die Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell