Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit einer leichtverletzten Person

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Ausfahrtsbereich der B1 in Richtung Bad Lippspringe hat sich am frühen Donnerstagnachmittag, 11. Dezember, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 30-Jährige war gegen 13.00 Uhr mit einem VW Bora von Schlangen aus in Richtung Paderborn unterwegs. In der Ausfahrt nach Bad Lippspringe kam sie nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte durch einen Graben und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Paderborner Krankenhaus. Da bei ihr der Verdacht des Alkoholkonsums bestand, wurden ihr ein Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.750 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

