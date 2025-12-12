Polizei Paderborn

POL-PB: Telefonbetrügern scheitern mit "Schockanruf"

Kreis Paderborn (ots)

(md) Im Kreis Paderborn versuchten Unbekannte gestern, 11. Dezember, mit einem so genannten "Schockanruf" Geld bei einer 77 Jahre alten Seniorin im Kreis Paderborn zu erbeuten. Die Frau fiel nicht auf die Masche herein, machte alles richtig und alarmierte die Polizei.

Um 19.45 Uhr riefen der oder die Täter mit unbekannter Nummer bei der Frau an und behaupteten, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt habe und schwer verletzt sei. Um der Tochter weitere Hilfe zu gewähren, sollte die Seniorin 19.000 Euro in bar an einem verabredeten Ort deponieren. Darauf ließ sich die Angerufene nicht ein und alarmierte die Polizei. Die Anruferin war weiblich, klang jung und sprach Deutsch.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs. Angehörige werden gebeten, immer wieder mit älteren Familienangehörigen über das Thema zu sprechen, um die Gefahr solcher Anrufe in den Köpfen wach zu halten. Bei solchen Anrufen handelt es sich immer um einen Betrug. Die Täter setzten ihre Opfer am Telefon massiv unter Druck. Weitere Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten sowie Materialien zur Prävention gibt es unter "Geschockt am Telefon? Auflegen!" auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

