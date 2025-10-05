PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Wohnungseinbrüche +++ Störung der Totenruhe und versuchter Diebstahl +++ E-Scooter entwendet +++ Verkehrsunfallflucht in Limburg-Staffel +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen +++

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbrüche

1.1 Einbruch in Einfamilienhaus

Weilmünster-Möttau, Buchenweg,

Samstag, 20.09.2025 bis Freitag, 03.10.2025

Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck.

In der Zeit von Samstag, dem 20.09.2025 bis Freitag, den 03.10.2025 schlugen unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses im Buchenweg in Weilmünster-Möttau ein und gelangten durch dieses ins Innere des Hauses. Anschließend wurde das Haus durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

1.2 Einbruch in Mehrfamilienhaus

Limburg, Ste.-Foy-Straße,

Montag, 29.09.2025 bis Samstag, 04.10.2025

Aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wurde ein Fernsehgerät entwendet.

In der Zeit von Montag, dem 29.09.2025 bis Samstag, dem 04.10.2025 drangen unbekannte Täter durch ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ste.-Foy-Straße in Limburg ein. Anschließend entwendeten die Täter ein Fernsehgerät der Marke Samsung.

In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg Hinweise unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

2.

Störung der Totenruhe und versuchter Diebstahl

Weilburg, Braunfelser Weg, dortiger Friedhof,

Freitag, 19.09.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 08:15 Uhr

Unbekannte Täter versuchten, ein zu einem Grabstein gehörendes Eisenkreuz herauszubrechen und beschädigten dabei das Kreuz und den Grabstein.

(MK) Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 19.09.2025, 17:00 Uhr und Samstag, dem 04.10.2025, 08:15 Uhr versuchten unbekannte Täter ein Eisenkreuz auf dem Friedhof im Braunfelser Weg in Weilburg zu entwenden. Es gelang ihnen jedoch nicht, das zu einem Grabstein gehörende Eisenkreuz, welches fest mit diesem verbunden ist, herauszubrechen. Bei dem Versuch wurden das Eisenkreuz und der Grabstein beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

3. E-Scooter entwendet

Limburg, Zeppelinstraße,

Samstag, 04.10.2025, zwischen 19:40 Uhr und 19:58 Uhr

Am Samstagabend wurden zwei vor einem Einkaufsmarkt abgestellte E-Scooter entwendet.

Am Samstag, dem 04.10.2025, um 19:40 Uhr fuhren eine Frau und ein Mädchen mit E-Scootern zu einem Einkaufsmarkt in der Zeppelinstraße in Limburg. Sie stellten die E-Scooter vor dem Markt ab und gingen einkaufen. Als sie gegen 19:58 Uhr zurück zu dem Abstellplatz kamen, stellten sie fest, dass die beiden E-Scooter entwendet worden waren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht in Limburg-Staffel

Limburg-Staffel, Elzer Straße / Koblenzer Straße,

Samstag, 04.10.2025, 11:39 Uhr

Ein unbekannter Pkw-Fahrer flüchtete nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich.

Die Fahrerin eines silbernen Hyundai befuhr die Elzer Straße in Limburg-Staffel aus Richtung Limburg kommend in Richtung Elz. Sie fuhr bei grün in die Kreuzung der Elzer Straße zur Koblenzer Straße ein. Plötzlich fuhr ein anderer Pkw von rechts ebenfalls in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Hyundai. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. An dem Hyundai entstand Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Gemarkung Weilburg-Waldhausen, B 456,

Samstag, 04.10.2025, 12:06 Uhr

(MK) Am Samstag, dem 04.10.2025, um 12:06 Uhr befuhren eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Merenberg und eine 23-jährige PKW-Fahrerin ebenfalls aus Merenberg hintereinander die B 456 aus Fahrtrichtung Weilburg kommend in Fahrtrichtung B 49. Kurz nach der Abfahrt in Richtung Runkel musste die 22-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 23-Jährige übersah das Abbremsen und fuhr auf das Fahrzeug der 22-Jährigen auf. Durch den Zusammenprall wurde die 23-Jährige Unfallverursacherin und ein 11-jähriger Mitfahrer der vorausfahrenden 22-Jährigen leicht verletzt. Zur Abklärung der Verletzungen wurden beide in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die B 456 musste in dem Bereich kurze Zeit voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000,-EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell