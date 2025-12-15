Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Scheune - Die Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Atteln (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 12. Dezember, 17.00 Uhr, und Samstag, 13. Dezember, 11.00 Uhr, in eine Scheune am Dalheimer Weg in Lichtenau-Atteln eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte eine Tür, um in die Scheune zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

