POL-PB: Einbruch in eine Scheune - Die Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Atteln (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 12. Dezember, 17.00 Uhr, und Samstag, 13. Dezember, 11.00 Uhr, in eine Scheune am Dalheimer Weg in Lichtenau-Atteln eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte eine Tür, um in die Scheune zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

