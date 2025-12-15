Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhaus und in Kellerräume - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 11. Dezember, 16.10 Uhr, und Samstag, 13. Dezember, 09.30 Uhr, in mehrere Kellerräume und in ein Einfamilienhaus in Paderborn eingebrochen. Betroffen waren Häuser an der Straße An der Schönen Aussicht und an der Rosenstraße sowie am Enzianweg. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Einfamilienhaus am Enzianweg beschädigte der Täter zwischen Donnerstag und Freitag, 12. Dezember, 06.00 Uhr, eine Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Vermutlich wurde er dabei durch einen Bewohner gestört und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

In Mehrfamilienhäusern an der Rosenstraße und an der Straße An der Schönen Aussicht beschädigten die Täter zwischen Freitag und Samstag die Türen zu mehreren Kellerabteilen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten auch hier im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

