Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallfahrerin fährt Ersthelfer an und flüchtet

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Samstag, 13. Dezember gegen 16.43 Uhr stieß eine Nissan-Fahrerin zunächst beim Abbiegen aus der Straße Am Krebsbach auf die Dubelohstraße mit einem Baum zusammen und touchierte dann zwei Ersthelfer. Anschließend stellten diese die Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dubelohstraße.

Die 62 Jahre alte Frau bog nach links aus der Straße Am Krebsbach auf die Dubelohstraße ab und stieß mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand zusammen. Zwei Ersthelfer im Alter von 56 und 47 Jahren wollten der Frau zur Hilfe kommen. Diese setzte das Auto zurück, verletzt die Männer dabei leicht und setzte ihre Fahrt fort. Anschließend konnte die Frau, die stark alkoholisiert war, auf einem Supermarktparkplatz gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

