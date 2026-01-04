PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0009--Schneefall und Glätte sorgen für Unfälle--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	2.1. bis 4.1.26

Seit Freitagabend fiel in ganz Bremen Schnee. Der Wintereinbruch führte zu schwierigen Straßenverhältnissen und teilweise zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Bis Sonntagmorgen musste die Polizei zu knapp 100 Verkehrsunfällen ausrücken.

Dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, zu größeren Unfällen kam es nicht. Meist handelte es sich dabei um Auffahrunfälle oder die Autos rutschen in geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. Auf der A27 kam zwischen den Abfahrten Überseestadt und Horn ein Feuerwehrtransporter von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Der Fahrer wollte nach einem Überholvorgang die Fahrspur wechseln, kam dabei ins Schlingern und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Dabei kippte der Feuerwehrwagen auf der Beifahrerseite um und beschädigte einen Wildzaun. Der 36 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter musste mit einem Feuerwehrkran geborgen werden. Dazu musste die Autobahn über eine Stunde voll gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Die Polizei rät weiter zu Vorsicht. Es wird für die nächsten Tage weiter Frost und Schneefall prognostiziert. Bevor Sie losfahren, befreien Sie das Auto komplett von Eis und Schnee. Passen Sie die Geschwindigkeit an und halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein. Vermeiden Sie hektische Fahrmanöver.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

