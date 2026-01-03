Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0008--Mann mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Kreinsloger Straße Zeit: 2.1.26, 12.10 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann wurde am Freitagmittag in Blumenthal durch Messerstiche verletzt. Die Polizei konnte einen 21-jährigen Verdächtigen ermitteln.

Zwischen den beiden Männern kam es am Donnerstag bereits zu einer Auseinandersetzung. Am Freitag trafen sie in der Kreinsloger Straße erneut aufeinander, woraufhin es zunächst zu einem Wortgefecht kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 21-Jährige plötzlich ein Messer, stach damit auf seinen Kontrahenten ein und flüchtete. Der 30-Jährige erlitt oberflächliche Stichverletzungen an Bein und Gesäß, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen melden sich jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888.

