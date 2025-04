Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Jugendliche angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.04.2025 um 17:35 Uhr kam es in Telgte am Kreisverkehr Wolbecker Straße/Alverskirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-jährige Jugendliche aus Telgte fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg und folgte dem Verlauf des Kreisverkehrs. Im Einmündungsbereich der Alverskirchener Straße wurde sie von einem silberfarbenen Pkw erfasst, dessen Fahrerin aus dem Kreisverkehr heraus in die Alverskirchener Straße einbog. Bei dem Aufprall verletzte sich die Jugendliche am Kopf. Die Fahrzeugführerin des silberfarbenen Pkw setzte ihre Fahrt auf der Alverskichener Straße fort, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Rettungskräfte brachten sie dann in ein Krankenhaus nach Münster. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw bzw. dessen Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Tel. 02581-941000 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

