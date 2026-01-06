Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0012 --Polizei stellt 118 Verkaufseinheiten Cannabis sicher - Kondition schlägt Flucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 03.01.2026, 16.25 Uhr

Ein kurzer Sprint mit langem Nachspiel: Einsatzkräfte der Polizei Bremen wurden am Wochenende im Steintorviertel auf einen Mann aufmerksam, der in einem Hauseingang auffällig aufmerksam wirkte, Passanten musterte und offenbar auf Kundschaft hoffte. Als er jedoch die Polizei bemerkte, verlor er schlagartig das Interesse an Blickkontakt - und gewann an Tempo.

Die Aufforderung stehen zu bleiben ignorierte der 40-Jährige konsequent. Die Einsatzkräfte entschieden sich daraufhin für eine sportliche Lösung und nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Der Lauf endete nach wenigen Metern - nicht etwa durch eine Abkürzung, sondern durch Erschöpfung. Die Polizistinnen und Polizisten hatten sichtbar den längeren Atem.

Der Grund für den Fluchtversuch zeigte sich schnell: Neben szenetypisch gestückeltem Bargeld führte der Mann 118 Verkaufseinheiten Cannabis mit sich. Damit war klar, warum er lieber Abstand halten wollte.

Der mutmaßliche Drogenhändler wurde vorläufig festgenommen und erhielt zusätzlich einen zweiwöchigen Platzverweis für das Viertel. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell