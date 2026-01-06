Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0014 --Täter nach Kfz-Aufbruch gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Häschenstraße Zeit: 04.01.2026, 04:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Sonntag zwei Männer in der Bremer Neustadt fest. Sie sind verdächtig, zuvor mehrere Autos aufgebrochen zu haben

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm ein Anwohner die Alarmanlage eines Autos in der Häschenstraße wahr. Von seinem Balkon aus beobachtet er zwei Männer, die sich auffällig verhielten. Die zuvor verständigten Einsatzkräfte stellten vor Ort zwei Männer im Alter von 28 und 44 Jahren. Die beiden Männer hatten zuvor die Beifahrerscheiben eines KIA und eines Mercedes eingeschlagen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten zahlreiches Stehlgut und Aufbruch Werkzeug, das sichergestellt wurde.

Gegen das Duo fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls. Eine Haftprüfung gegen das Duo dauert derzeit an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell