Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Angriff mit Tierabwehrspray

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Sonntagmorgen versprühte ein Mann am Bahnhof Berlin-Ostkreuz ein Tierabwehrspray und verletzte dabei vier Personen. Beamtinnen und Beamte der Polizei Berlin stellten den Mann nach kurzer Flucht und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 5:15 Uhr soll ein Mann mit zwei Reisenden in einer fahrenden S-Bahn in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Am Bahnhof Berlin-Ostkreuz soll er dann die S-Bahn verlassen und nach kurzer Zeit zurückgekehrt sein, um gezielt die Frau und den Mann mit einem Tierabwehrspray zu besprühen. Dabei verletzte er zudem auch zwei weitere Reisende im Alter von 24 und 46 Jahren, welche eine medizinische Versorgung ablehnten. Den 45-jährigen Mann und die 26-jährige Frau transportierten Rettungskräfte in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 26-jährigen guinea-bissauischen Staatsangehörigen. Zudem stellten Beamtinnen und Beamte das Tatmittel sicher und sicherten Videoaufzeichnungen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen entließen Einsatzkräfte den polizeibekannten 26-Jährigen auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell