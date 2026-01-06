Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0011--Serientäter in Haft--

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Nonnenberg Zeit: 27.12. bis 2.1.26

Die Polizei nahm am Samstag einen Verdächtigen nach einer Serie von Überfällen auf Taxifahrer in Oslebshausen fest, siehe dazu unsere letzten Pressemeldungen 0846, 0006. Der 36 Jahre alte Beschuldigte konnte durch einen DNA-Spurentreffer als Täter identifiziert werden. Ein Haftrichter erließ gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 36-Jährigen Haftbefehl.

Der 36-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, seit Ende Dezember vier Raubtaten auf Taxifahrer in Oslebshausen begangen zu haben. Bei den Überfällen stieg er in Taxis, bedrohte die Fahrer und erbeutete Bargeld. Die Polizei intensivierte daraufhin ihre Fahndungs- und Aufklärungsmaßnahmen, befragte Zeugen und sicherte Spuren sowie Beweismittel. Ein Abgleich von DNA-Spuren führte die Ermittler nun zu dem 36 Jahre alten Verdächtigen. Zivile Einsatzkräfte nahmen ihn am Samstagabend in Oslebshausen fest. Bei anschließenden Durchsuchungen fanden die Ermittler Teile der Beute.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde Haftbefehl gegen den Serientäter erlassen.

