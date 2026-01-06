PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0011--Serientäter in Haft--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Nonnenberg Zeit: 27.12. bis 2.1.26

Die Polizei nahm am Samstag einen Verdächtigen nach einer Serie von Überfällen auf Taxifahrer in Oslebshausen fest, siehe dazu unsere letzten Pressemeldungen 0846, 0006. Der 36 Jahre alte Beschuldigte konnte durch einen DNA-Spurentreffer als Täter identifiziert werden. Ein Haftrichter erließ gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 36-Jährigen Haftbefehl.

Der 36-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, seit Ende Dezember vier Raubtaten auf Taxifahrer in Oslebshausen begangen zu haben. Bei den Überfällen stieg er in Taxis, bedrohte die Fahrer und erbeutete Bargeld. Die Polizei intensivierte daraufhin ihre Fahndungs- und Aufklärungsmaßnahmen, befragte Zeugen und sicherte Spuren sowie Beweismittel. Ein Abgleich von DNA-Spuren führte die Ermittler nun zu dem 36 Jahre alten Verdächtigen. Zivile Einsatzkräfte nahmen ihn am Samstagabend in Oslebshausen fest. Bei anschließenden Durchsuchungen fanden die Ermittler Teile der Beute.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde Haftbefehl gegen den Serientäter erlassen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:29

    POL-HB: Nr.: 0015 --Einbrecher nach Imbiss-Aufbruch schlafend angetroffen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 05.01.2026, 07:00 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Montag einen Mann in der Bremer Neustadt fest. Der Mann wurde schlafend in einem aufgebrochenen Imbiss gefunden. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Imbiss in der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:22

    POL-HB: Nr.: 0014 --Täter nach Kfz-Aufbruch gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Häschenstraße Zeit: 04.01.2026, 04:30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Sonntag zwei Männer in der Bremer Neustadt fest. Sie sind verdächtig, zuvor mehrere Autos aufgebrochen zu haben In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm ein Anwohner die Alarmanlage eines Autos in der Häschenstraße wahr. Von seinem Balkon aus beobachtet er zwei Männer, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren