Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0020 --Drogenfund in Bremen-Gröpelingen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Pastorenweg Zeit: 06.01.2026, 22:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen einen Mann vorläufig fest, der eine größere Menge Drogen mit sich führte.

Am Dienstagabend beobachteten zivile Einsatzkräfte der Polizei, wie ein Mann in eine Bar in Bremen Gröpelingen ging und diese kurz darauf wieder verließ. Dabei hatte er sich etwas in seine Jackentasche gesteckt. Anschließend wurde eine Kontrolle von den Einsatzkräften durchgeführt. Hierbei fanden sie Bargeld und eine größere Menge Heroin und Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung der Bar wurde ebenfalls weiteres Bargeld, Marihuana und Haschisch aufgefunden.

Die Gelder und die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Mann und weitere Personen aus der Bar wurden zur Polizeiwache mitgenommen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell