Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0020 --Drogenfund in Bremen-Gröpelingen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Pastorenweg
Zeit: 	06.01.2026, 22:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen einen Mann vorläufig fest, der eine größere Menge Drogen mit sich führte.

Am Dienstagabend beobachteten zivile Einsatzkräfte der Polizei, wie ein Mann in eine Bar in Bremen Gröpelingen ging und diese kurz darauf wieder verließ. Dabei hatte er sich etwas in seine Jackentasche gesteckt. Anschließend wurde eine Kontrolle von den Einsatzkräften durchgeführt. Hierbei fanden sie Bargeld und eine größere Menge Heroin und Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung der Bar wurde ebenfalls weiteres Bargeld, Marihuana und Haschisch aufgefunden.

Die Gelder und die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Mann und weitere Personen aus der Bar wurden zur Polizeiwache mitgenommen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

  07.01.2026 – 11:44

    POL-HB: Nr.: 0018 --Mann löst Polizeieinsatz im Steintor aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 06.01.2026, 08:45 Uhr Ein 39 Jahre alter Mann löste am Dienstag in der Östlichen Vorstadt mit einer vermeintlichen Waffe einen Polizeieinsatz aus. Mehrere Zeugen meldeten gegen 8:45 Uhr über den Notruf, dass sich ein Mann in der Straße Vor dem Steintor vor einer Bäckerei befände und sichtbar ein schwarzes Schrotgewehr in der Hand ...

    mehr
  06.01.2026 – 13:37

    POL-HB: Nr.: 0017 --Polizeieinsatz auf der Weser--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Auf dem Peterswerder Zeit: 06.01.2026, 12:10 Uhr Eine 45 Jahre alte Frau wurde am Dienstagmittag im Ortsteil Peterswerder aus der Weser gerettet. Gegen 12:10 Uhr wurde auf Höhe des Bootshafens eine unbekleidete Frau schwimmend in der Weser gemeldet. Durch die DGzRS Seenotretter konnte sie aus dem Wasser gerettet werden. Als die 45-Jährige an Land war, ...

    mehr
  06.01.2026 – 12:12

    POL-HB: Nr.: 0016 --Einbruch in Juweliergeschäft scheitert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sögestraße Zeit: 06.01.26, 6.15 Uhr Am Dienstagmorgen versuchten ein Mann und eine Frau mit einem Hammer die Scheiben eines Juweliergeschäfts in der Sögestraße in der Bremer Innenstadt einzuschlagen. Der Einbruch scheiterte, die Täter flüchteten ohne Beute. Die beiden, die mit dem Werkzeug versuchten, die Fensterfront des Juweliers zu zerstören, wurden jedoch durch ...

    mehr
