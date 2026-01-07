Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0018 --Mann löst Polizeieinsatz im Steintor aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 06.01.2026, 08:45 Uhr

Ein 39 Jahre alter Mann löste am Dienstag in der Östlichen Vorstadt mit einer vermeintlichen Waffe einen Polizeieinsatz aus.

Mehrere Zeugen meldeten gegen 8:45 Uhr über den Notruf, dass sich ein Mann in der Straße Vor dem Steintor vor einer Bäckerei befände und sichtbar ein schwarzes Schrotgewehr in der Hand halte. Der 39-Jährige konnte von den Einsatzkräften noch vor Ort angetroffen werden. Dabei hielt er einen Gegenstand in der Hand, der wie eine Schusswaffe aussah. Die Polizisten forderten ihn auf, die Waffe fallen zu lassen, dabei hielten sie Ihre Schusswaffe in der Hand. Der 39-Jährige kam der Forderung nach, wurde anschließend fixiert und ihm wurden Handfesseln angelegt. Bei der Überprüfung des 39-Jährigen stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um einen nicht gefährlichen Gegenstand aus Plastik handelte. Der Mann stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem wurde er positiv auf Kokain getestet. Verletzt wurde niemand, die weiteren Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens dauern an. Zudem sprachen die Einsatzkräfte dem 39-Jährigen einen Platzverweis aus.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal ausdrücklich vor dem Umgang mit Schreckschuss- und sogenannten Anscheinswaffen oder in diesem Fall mit einer täuschend ähnlichen Waffe. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei das Messer oder die Waffe echt.

