POL-HB: Nr.: 0023 --Unbekannte attackieren 22-Jährigen in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Pappelstraße Zeit: 08.01.2026, 17:20 Uhr

In der Neustadt wurde am Donnerstag ein 22 Jahre alter Mann von zwei Unbekannten attackiert. Dabei schlugen sie auf ihn ein und traten mehrfach gegen seinen Kopf. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der 22-Jährige befand sich gegen 17:20 Uhr in der Pappelstraße, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern angegriffen wurde. Sie schlugen ihm mehrfach auf die Brust und rissen ihn zu Boden. Anschließend trat einer der Männer mehrfach gegen den Kopf des 22-Jährigen und beleidigte ihn. Als Zeugen darauf aufmerksam wurden und dazwischengehen wollten, hielt der andere Angreifer sie zunächst zurück, kurze Zeit später flüchtete das Duo in Richtung Illerstraße. Der 22-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstagnachmittag in der Pappelstraße, Ecke Illerstraße auf Höhe eines Supermarktes die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise auf die beiden Angreifer geben? Beide Täter waren circa 1,70 Meter groß, hatten einen dunklen Teint und waren dunkel gekleidet. Bei dem Angreifer, der auf den 22-Jährigen eintrat, war das linke Auge mit einem weißen Pflaster abgeklebt. Außerdem trug er eine Kapuzenjacke und einen Vollbart.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

