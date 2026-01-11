Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0026 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 11.01.2026, 02:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Neustadt einen 32 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, kurz zuvor in einen Imbiss eingebrochen zu sein.

Gegen 02:30 Uhr wurden Anwohner im Buntentorsteinweg durch laute Geräusche geweckt und beobachteten einen Mann in den Räumen eines Imbisses. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort den 32 Jahre alten Mann, bei ihm fanden sie Einbruchswerkzeug, Bargeld und einen Teleskopschlagstock. Außerdem war er mit einem hochwertigen E-Bike unterwegs. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Mann mit auf die Wache genommen.

Derzeit werden Haftgründe gegen den Mann geprüft. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell