Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0025 --Umfangreiche Kontrollen am Bahnhof und im Viertel--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt
Zeit: 	09. bis 11.01.2026

Am Wochenende führte die Polizei Bremen gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Ordnungsdienst umfangreiche Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität und der Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone in der Bahnhofsvorstadt sowie im Steintorviertel durch.

Etwa ab 18:00 Uhr waren die Kräfte am Freitag und am Samstag rund um den Bahnhof uniformiert präsent und führten bis in die späten Nachtstunden Kontrollen an zentralen Orten durch. Parallel führten zivile Kräfte Maßnahmen durch. Auch im Ostertor- und Steintorviertel waren Einsatzkräfte an bekannten Hotspots unterwegs.

Insgesamt wurden an beiden Tagen trotz der Witterung fast 100 Personen kontrolliert und durchsucht und 14 Platzverweise ausgesprochen. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Messer, einen Schlagring, Pfefferspray, Ecstasy und Cannabis und verschreibungspflichtige Medikamente sicher. Gegen einen Mann lag ein offener Haftbefehl vor. In einem Drogenbunker im Steintor fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Cannabis. Zudem wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Die Polizei macht deutlich: Die Maßnahme ist Teil einer langfristig angelegten Strategie zur nachhaltigen Erhöhung der Sicherheit im Bereich Bahnhofsvorstadt und Viertel. Auch in Zukunft werden gemeinsam mit Partnerbehörden gezielte Kontrollen - sowohl offen als auch verdeckt - fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

