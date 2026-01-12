Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0022 --Drogenhandel in der Neustadt aufgedeckt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 08.01.2025, 14.20 Uhr

Zivilkräfte der Polizei Bremen beobachteten am Donnerstagnachmittag an einem Kiosk in der Neustadt auffällige Aktivitäten, die auf Drogenhandel hindeuteten. Mehrere Personen aus der Drogenszene betraten den Laden und verließen ihn wiederholt ohne erkennbaren Warenerwerb.

So auch ein 44-jähriger Mann, der sich nur etwa 20 Sekunden im Kiosk aufhielt und anschließend vor dem Geschäft einen Gegenstand in seinen Handschuh steckte. Bei einer Kontrolle fanden die Einsatzkräfte bei ihm mehrere Verkaufseinheiten eines Heroingemischs.

Daraufhin nahmen die Polizistinnen und Polizisten den 29 Jahre alten Kioskbetreiber ins Visier. Bei seiner Durchsuchung stellten sie nicht unerhebliche Bargeldbeträge in szenetypischer Stückelung sicher. Eine anschließende Durchsuchung des Kiosks führte zur Sicherstellung von rund 100 Gramm Heroin, Kokain und Marihuana sowie weiterer drogentypischer Utensilien.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den 29-Jährigen erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell