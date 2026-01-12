Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0027 --Farbschmierereien an Wohnhäusern in Walle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Geestemünder Straße/Fasia-Jansen-Straße Zeit: 10.01.2026 - 11.01.2026, 18 - 17 Uhr

Unbekannte beschmierten am Wochenende die Hausfassade mehrerer Wohngebäude in Walle. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag bewarfen Unbekannte in der Geestemünder Straße sowie in der Fasia-Jansen-Straße mehrere Häuser mit Eiern, die mit gelber und roter Lackfarbe befüllt waren. Am Fenster und an der Hauseingangstür der betroffenen Wohnhäuser befand sich jeweils ein Plakat der Partei "Die Linke" mit dem Aufdruck "Bremen bleibt stabil". Der Staatsschutz ermittelt.

Die Polizei Bremen fragt: "Wer hat am vergangenen Wochenende von Samstag, 10. Januar, 18 Uhr bis Sonntag, 11. Januar, 17 Uhr in der Geestemünder Straße sowie in der Fasia-Jansen-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?". Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

