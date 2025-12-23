PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg/BAB 656: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Heidelberg/BAB 656 (ots)

Ein Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag am Autobahnkreuz Heidelberg.

Ein 33-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Opel auf der A 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz Heidelberg wechselte er auf die A 5 in Richtung Heidelberg. In der Überleitung stockte der Verkehr. Dadurch musste ein vor dem 33-Jährigen befindlicher 39-jähriger Autofahrer seinen Cupra abbremsen. Trotz starker Bremsung gelang es dem Opel-Fahrer nicht mehr, sein Fahrzeug ausreichend zu bremsen und fuhr dem Cupra ins Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

