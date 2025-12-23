Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Container aufgebrochen und Bargeld entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein vorübergehend aufgestellter Container in der Heidelberger Altstadt aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntagabend gegen 23:00 Uhr und Montagmorgen gegen 09:00 Uhr Zugang zu dem Container, der im Bereich des Weihnachtsmarktes am Karlsplatz aufgebaut war.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Kunststofflamellen des geschlossenen Rollladens gewaltsam aus den seitlichen Führungsschienen gezogen und im Anschluss das dahinterliegende Fenster aufgehebelt. Aus dem Inneren des Containers wurde Bargeld entwendet. Der konkrete Sach- und Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht konkret beziffern.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

