POL-MA: Mannheim: Autoscheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden an zwei Autos, die in der Rennershofstraße geparkt waren, jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte im Zeitraum zwischen Sonntagabend gegen 21:30 Uhr und Montagmorgen gegen 08:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines blauen Opel Adam und entwendete aus dem Inneren des Fahrzeugs neben einem geringen Bargeldbetrag auch eine Sonnenbrille der Marke Hugo Boss sowie einen Wanderrucksack und einen Thermobecher.

Außerdem wurde in dem Zeitraum die hintere rechte Scheibe eines grauen Mini One eingeschlagen und eine Tasche sowie Kopfhörer der Marke Apple aus der 2. Generation entwendet.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens liegt bei mehreren Hundert Euro. Der an den Autos entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

