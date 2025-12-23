PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Autoscheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden an zwei Autos, die in der Rennershofstraße geparkt waren, jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte im Zeitraum zwischen Sonntagabend gegen 21:30 Uhr und Montagmorgen gegen 08:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines blauen Opel Adam und entwendete aus dem Inneren des Fahrzeugs neben einem geringen Bargeldbetrag auch eine Sonnenbrille der Marke Hugo Boss sowie einen Wanderrucksack und einen Thermobecher.

Außerdem wurde in dem Zeitraum die hintere rechte Scheibe eines grauen Mini One eingeschlagen und eine Tasche sowie Kopfhörer der Marke Apple aus der 2. Generation entwendet.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens liegt bei mehreren Hundert Euro. Der an den Autos entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
  • 23.12.2025 – 13:45

    POL-MA: Heidelberg: 20-Jähriger ohrfeigt unbekannten Jungen - Geschädigten- und Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am vergangenen Dienstag, 16.12.2025, verständigten aufmerksame Zeugen gegen 07:30 Uhr die Polizei, als sie beobachteten, wie ein Mann einen bislang unbekannten Jungen im Kindes- oder Jugendalter auf dem Bismarckplatz im Heidelberger Stadtteil Bergheim aus unbekannten Gründen ohrfeigte. Der Tatverdächtige wurde anschließend von zwei unbekannten ...

  • 23.12.2025 – 13:43

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Buchhandlung - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen vergangenem Samstagabend und Montagmorgen wurde in eine Buchhandlung in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte eine mindestens dreiköpfige Personengruppe auf nicht näher bekannte Weise in das Einkaufsgeschäft im Quadrat P 7. Im Inneren brachen sie mehrere Büroräume auf, um nach Wertgegenständen zu suchen. Bislang ist bekannt, dass aus ...

  • 23.12.2025 – 13:08

    POL-MA: Heidelberg: Hochwertiger Wohnwagen gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Zeit zwischen 6. November und 22. Dezember wurde ein im Heidelberger Stadtteil Kirchheim abgestellter Wohnwagen entwendet. Der Eigentümer des Wohnwagens hatte das Fahrzeug am 06.11.2025 auf dem westlichen Teil des Messplatzes am Kirchheimer Weg abgestellt und sicherte ihn zusätzlich mit einem Deichselschloss. Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung konnte er den Wohnwagen jedoch erst am ...

