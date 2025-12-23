PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertiger Wohnwagen gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen 6. November und 22. Dezember wurde ein im Heidelberger Stadtteil Kirchheim abgestellter Wohnwagen entwendet.

Der Eigentümer des Wohnwagens hatte das Fahrzeug am 06.11.2025 auf dem westlichen Teil des Messplatzes am Kirchheimer Weg abgestellt und sicherte ihn zusätzlich mit einem Deichselschloss. Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung konnte er den Wohnwagen jedoch erst am 22.12.2025 wieder aufsuchen. Dabei musste er feststellen, dass sich der Wohnwagen nicht mehr am Abstellort befand. Es muss davon ausgegangen werden, dass Unbekannte den Wohnwagen in der Zwischenzeit entwendet haben.

Bei dem Wohnwagen handelt es sich um einen Wohnanhänger der Marke Fendt, HD-Kennzeichen, Baujahr 2025. Im Inneren des Fahrzeugs befand sich zahlreiches, hochwertiges Campingzubehör. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Heidelberg-Wieblingen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Wohnwagens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:37

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Sperrung nach Unfall, PM Nr. 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagmorgen ereignete sich kurz nach 08:00 Uhr auf der B 291 zwischen der K 4250 und der L 599 ein Unfall. Derzeit befinden sich neben der Polizei auch Rettungskräfte im Einsatz. Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Verletzungsbild der Unfallbeteiligten und dem Schadensausmaß liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren