Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertiger Wohnwagen gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen 6. November und 22. Dezember wurde ein im Heidelberger Stadtteil Kirchheim abgestellter Wohnwagen entwendet.

Der Eigentümer des Wohnwagens hatte das Fahrzeug am 06.11.2025 auf dem westlichen Teil des Messplatzes am Kirchheimer Weg abgestellt und sicherte ihn zusätzlich mit einem Deichselschloss. Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung konnte er den Wohnwagen jedoch erst am 22.12.2025 wieder aufsuchen. Dabei musste er feststellen, dass sich der Wohnwagen nicht mehr am Abstellort befand. Es muss davon ausgegangen werden, dass Unbekannte den Wohnwagen in der Zwischenzeit entwendet haben.

Bei dem Wohnwagen handelt es sich um einen Wohnanhänger der Marke Fendt, HD-Kennzeichen, Baujahr 2025. Im Inneren des Fahrzeugs befand sich zahlreiches, hochwertiges Campingzubehör. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Heidelberg-Wieblingen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Wohnwagens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

