Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: 75-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Schönau (ots)

Seit Freitag, den 19. Dezember 2025, wird eine 75-jährige Frau aus Schönau/Rhein-Neckar-Kreis vermisst. Da alle bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der vermissten Person geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage können nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Hinwendungsorte sind keine bekannt.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- ca. 162 cm groß - schlanke Statur - kurze blonde Haare

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schoenau-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

