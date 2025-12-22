Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Wiesloch (ots)

Seit Mittwochvormittag, den 17. Dezember 2025, wird eine 59-jährige Frau vermisst. Die Vermisste verließ gegen 11:20 Uhr die Wohnanschrift des Sohnes in Wiesloch und wurde seither nicht mehr gesehen. Die vermisste Person ist mit einem grauen Pkw VW Golf Variant unterwegs. Das Fahrzeug trägt ein Heidelberger Kennzeichen.

Ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage können nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Hinwendungsorte sind keine bekannt. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß - kräftige Statur - 70-75 kg - europäisches Erscheinungsbild - braune Kurzhaarfrisur - bekleidet mit blauen Jeans und einer Wachsjacke

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell