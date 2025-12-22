PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Wiesloch (ots)

Seit Mittwochvormittag, den 17. Dezember 2025, wird eine 59-jährige Frau vermisst. Die Vermisste verließ gegen 11:20 Uhr die Wohnanschrift des Sohnes in Wiesloch und wurde seither nicht mehr gesehen. Die vermisste Person ist mit einem grauen Pkw VW Golf Variant unterwegs. Das Fahrzeug trägt ein Heidelberger Kennzeichen.

Ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage können nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Hinwendungsorte sind keine bekannt. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 175 cm groß
   - kräftige Statur
   - 70-75 kg
   - europäisches Erscheinungsbild
   - braune Kurzhaarfrisur
   - bekleidet mit blauen Jeans und einer Wachsjacke

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren