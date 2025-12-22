Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebe fingieren Weihnachtsbaumkäufe und erbeuten mehrere Tausend Euro Bargeld - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft, bestehend aus mehreren Personen, erbeutete Samstagnachmittag in Hemsbach knapp 3.000 Euro und in Hirschberg an der Bergstraße knapp 2.000 Euro.

Eine Frau mit einem Baby auf dem Arm sowie zwei dazugehörige Männer täuschten am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr in Hemsbach den Kauf eines Weihnachtsbaumes vor.

Unter dem Vorwand, einen Weihnachtsbaum kaufen zu wollen, gelang es den tatverdächtigen Personen, den Geldbeutel mit den Tageseinnahmen des Verkaufsstandes, welcher sich neben einem Friedhof an der B 3 befand, zu entwenden.

Die Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, - etwa 25 Jahre alt, - circa 160 cm bis 165 cm groß, - lange, dunkle Haare, - trug einen Rock.

Die beiden Männer sollen etwa 25 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein. Sie hatten dunkle Haare und trugen dunkle Pullover.

Mit ähnlicher Begehungsweise waren die Trickdiebe auch gegen 16:45 Uhr in der Straße Im Sterzwinkel im Ortsteil Großsachsen erfolgreich. Hier verschaffte sich die Täterschaft unbemerkt Zugang zu einem Verkaufshaus und entwendete die Tageseinnahmen.

Die laufenden Ermittlungen werden vom Polizeirevier Weinheim geführt.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten oder der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

