Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden im Stadtteil Neuhermsheim verursachte am Samstagabend ein 57-jähriger Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss stand.

Der 57-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Audi auf dem rechten Fahrstreifen der B 38a in Richtung Feudenheim unterwegs und fuhr dabei einer Opel-Fahrerin ins Heck und schob den Opel auf den Golf eines 37-jährigen Mannes. Alle drei Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 58-jährigen Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen des Verkehrsunfalls sowie Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss gegen den 57-Jährigen. Dessen Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

