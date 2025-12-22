PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagmorgen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ladenburg und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte befuhr in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr die Boveriestraße von der Nordapstraße in Richtung Benzstraße. Dabei stieß er aus bislang unbekannten Gründen beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. An diesem wurde eine Heckleuchte beschädigt und die Heckscheibe zersplitterte. Der Unfallverursachende fuhr einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

