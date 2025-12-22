Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend im Stadtteil Vogelstang entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 26-jähriger Mann wollte mit seinem BMW von der Chemnitzer Straße nach links in die Spreewaldallee in Richtung des dortigen Einkaufszentrums einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 42-jährigen Autofahrerin und stieß mit deren Fahrzeug zusammen. Die 42-Jährige schleuderte über den Mittelgrünstreifen, überfuhr eine dort aufgestellte Warnbake und kam mit ihrem Cupra schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Beide Fahrzeuglenker kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und umherliegender Trümmerteile gereinigt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt.

